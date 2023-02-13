Семь московских компаний примут участие в бизнес-миссии в Марокко

Центр «Моспром» выбрал семь организаций для участия в бизнес-миссии в Марокко. В частности, свою продукцию представят изготовители аддитивного оборудования, дисплеев и витрин для сетей магазинов, а также оборудования, помогающего обеспечивать безопасность на транспорте. Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, Марокко сегодня — одно из самых перспективных направлений для экспорта из Москвы. Так, объем поставок на марокканский рынок из столицы увеличился более чем десятикратно. Цель бизнес-миссии — провести целевые b2b переговоры между производителями и покупателями, отметил Овчинский.

В рамках байерской программы свои товары продемонстрируют изготовители профессиональных лазерных граверов и маркираторов, дисплеев и торгового оборудования, персональных 3D-принтеров, оборудования для обеспечения безопасности на транспорте и стратегических объектах, а также продуктов для гигиены полости рта. Это далеко не полный список презентуемой продукции.

«Моспром» тщательно готовит компании к участию в миссии, определяет максимально эффективную стратегию выхода фирмы на зарубежные рынки, помогает в адаптации презентационных материалов и в поиске добросовестных контрагентов.

Руководитель направления по корпоративному развитию компании «Диагностика-М» Александра Семенова рассказала, что фирма уже имеет опыт сотрудничества с «Моспромом» и участия в различных бизнес-миссиях, в том числе в онлайн-формате с Марокко. Она отметила, что марокканские партнеры заинтересованы в товарах из России, и выразила надежду на успешное развитие налаженных контактов и привлечение новых партнеров на марокканском рынке. Также Семенова заявила, что готова обсудить с марокканскими партнерами различные варианты сотрудничества.

Руководитель проектов PICASO 3D Полина Голованова добавила, что компания ждет от бизнес-миссии открытия рынка сбыта персональных 3D-принтеров и расширения деловых контактов.

Гендиректор фирмы «Рэндматес» Эдуард Биккужин убежден, что Марокко — растущее и перспективное направление. Он добавил, что его компания намерена более тщательно изучить условия работы, специфику континента, логистику, рынки сбыта, кроме того, уточнить юридические тонкости, связанные с открытием представительства.

В свою очередь исполнительный директор компании «Эквипмент Технолоджи» Анна Богуш назвала основной целью организации поиск надежных и заинтересованных партнеров, а также налаживание связей с потенциальными покупателями. Кроме того, важными задачами являются повышение узнаваемости бренда и расширение географии продаж.

