Сбербанк приобрел разработчика «Ё-мобиля»

Сбербанк купил у белорусской «Кейджи Импэкс» компанию «Ё-инжиниринг», занимавшуюся созданием беспилотного автомобиля «Ё-мобиль».

Сделка осуществлена через «Цифровые активы» Сбербанка, пишет «Коммерсант». Сумма сделки не раскрывается. Группа интегрирует проект в свою автомобильную платформу Sber Automotive Technologies (SberAutoTech).

«Стейблкоин» вместо «сберкоина». Сбербанк запустит новый цифровой актив

Работа над проектом гибрида «Ё-мобиль» стартовала в 2010 году. Ее финансировал бизнесмен Михаил Прохоров. Планировалось, что автомобиль будет собираться на строящемся заводе в промзоне «Марьино» под Санкт-Петербургом.

Однако в 2014 года группа ОНЭКСИМ (принадлежит Прохорову), отказалась от проекта. После этого большую часть документации по «Ё-мобилю» за один евро получил государственный институт НАМИ, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиСбербанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры