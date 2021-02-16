Сбербанк приобрел разработчика «Ё-мобиля»

Работа над проектом гибрида «Ё-мобиль» стартовала в 2010 году. Ее финансировал бизнесмен Михаил Прохоров. Планировалось, что автомобиль будет собираться на строящемся заводе в промзоне «Марьино» под Санкт-Петербургом.

Однако в 2014 года группа ОНЭКСИМ (принадлежит Прохорову), отказалась от проекта. После этого большую часть документации по «Ё-мобилю» за один евро получил государственный институт НАМИ, отмечает телеканал «360».

