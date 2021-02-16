Сбербанк приобрел разработчика «Ё-мобиля»
Сбербанк купил у белорусской «Кейджи Импэкс» компанию «Ё-инжиниринг», занимавшуюся созданием беспилотного автомобиля «Ё-мобиль».
Сделка осуществлена через «Цифровые активы» Сбербанка, пишет «Коммерсант». Сумма сделки не раскрывается. Группа интегрирует проект в свою автомобильную платформу Sber Automotive Technologies (SberAutoTech).
Работа над проектом гибрида «Ё-мобиль» стартовала в 2010 году. Ее финансировал бизнесмен Михаил Прохоров. Планировалось, что автомобиль будет собираться на строящемся заводе в промзоне «Марьино» под Санкт-Петербургом.
Однако в 2014 года группа ОНЭКСИМ (принадлежит Прохорову), отказалась от проекта. После этого большую часть документации по «Ё-мобилю» за один евро получил государственный институт НАМИ, отмечает телеканал «360».
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