«Стейблкоин» вместо «сберкоина». Сбербанк запустит новый цифровой актив

В начале января Сбер подал в ЦБ заявку на регистрацию собственной блокчейн-платформы. Как рассказал накануне зампред правления Сбера Анатолий Попов, если регистрация пройдет успешно, уже весной банк может запустить новый финансовый актив – «стейблкоин».

При этом, как выяснила НСН, «стейблкоин» нельзя считать криптовалютой, поскольку криптовалюты - это частные валюты, эмитируемые не центральными банками стран и ничем, как правило, не обеспеченные. «Стейблкоин» же, по задумке Сбера, станет цифровым финансовым активом на основе российского рубля, фактически это будет та же национальная валюта, но наделенная цифровыми атрибутами, которые позволят ей использоваться на блокчейн-платформах и в смарт-контрактах.

«Стейблкоин необходим для расчетов компаний по смарт-контрактам, которые реализуются на платформе блокчейна. Поскольку все материальными активы на блокчейне - цифровые, для проведения сделок с ними необходима цифровая валюта - стейблкоин или токенизированный рубль. Стейблкоин не является криптовалютой», - подчеркнули в Сбере на запрос НСН.