«Стейблкоин» вместо «сберкоина». Сбербанк запустит новый цифровой актив
В Сбербанке рассказали НСН, кому и зачем будет нужен "стейблкоин".
В начале января Сбер подал в ЦБ заявку на регистрацию собственной блокчейн-платформы. Как рассказал накануне зампред правления Сбера Анатолий Попов, если регистрация пройдет успешно, уже весной банк может запустить новый финансовый актив – «стейблкоин».
При этом, как выяснила НСН, «стейблкоин» нельзя считать криптовалютой, поскольку криптовалюты - это частные валюты, эмитируемые не центральными банками стран и ничем, как правило, не обеспеченные. «Стейблкоин» же, по задумке Сбера, станет цифровым финансовым активом на основе российского рубля, фактически это будет та же национальная валюта, но наделенная цифровыми атрибутами, которые позволят ей использоваться на блокчейн-платформах и в смарт-контрактах.
«Стейблкоин необходим для расчетов компаний по смарт-контрактам, которые реализуются на платформе блокчейна. Поскольку все материальными активы на блокчейне - цифровые, для проведения сделок с ними необходима цифровая валюта - стейблкоин или токенизированный рубль. Стейблкоин не является криптовалютой», - подчеркнули в Сбере на запрос НСН.
Сейчас закон о цифровых финансовых активах разрешает компаниям выпускать токены на свои активы, к примеру, нефтяная компания может выпустить токен, эквивалентный баррелю нефти. Но чтобы провести сделку с этим токеном на блокчейн-платформе, нужны такие же цифровые рубли, поскольку обычный безналичный рубль в блокчейне использовать не получится. Поэтому, чтобы купить эту нефть у компании, ее клиент может обратиться в банк, в котором обслуживается, и попросить банк с его счета токенизировать сумму покупки. В смарт-контракте совершается операция купли-продажи и токенизированные деньги переводятся на счет продавца в виде уже обычных рублей. Для таких операций и потребуется сберовский «стейблкоин», курс которого будет равен российскому рублю.
По оценке банка, новый актив будет востребован причем не только на корпоративном рынке.
«Высокий интерес к сделкам на блокчейне со стороны крупных клиентов мы отмечали еще в прошлом году. Собственно, по этой причине мы активно развиваем эту технологию. В ближайший год мы сконцентрируемся на проведении сделок в корпоративном сегменте, однако возможности блокчейна также актуальны и применимы для некоммерческих организаций и государственных сервисов», - пояснили НСН в Сбере.
Ранее глава Сбера Герман Греф сообщал, что банк в 2021 году может начать экспериментировать с выпуском собственной цифровой валюты, которая будет называться «сберкоин».
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