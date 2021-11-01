Сбербанк изменил название своей украинской «дочки»
Украинская «дочка» Сбербанк сменила название на «Международный резервный банк», сообщает портал Finbalance со ссылкой на решение кредитной организации.
В документе, который подписан старшим вице-президентом Сбербанка Тимуром Козинцевым, говорится, что сокращённое название акционерного общества - АО «МР Банк». Организации дали право «самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к порядку, условия использования банком новых знаков для товаров и услуг».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о продлении санкций в отношении «дочек» российских Сбербанка и Проминвестбанка, сообщает RT.
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