Сбербанк изменил название своей украинской «дочки»

Украинская «дочка» Сбербанк сменила название на «Международный резервный банк», сообщает портал Finbalance со ссылкой на решение кредитной организации.

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В документе, который подписан старшим вице-президентом Сбербанка Тимуром Козинцевым, говорится, что сокращённое название акционерного общества - АО «МР Банк». Организации дали право «самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к порядку, условия использования банком новых знаков для товаров и услуг».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о продлении санкций в отношении «дочек» российских Сбербанка и Проминвестбанка, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/
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