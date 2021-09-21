Сбербанк продаст 19 торговых центров на сумму около 22 млрд рублей

Сбербанк выставил на продажу 19 торговых центров в Красноярском крае, Кемеровской области, Мытищах, Санкт-Петербурге, Череповце и Уфе, общая их стоимость составляет почти 21,8 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сайта продажи залогового и непрофильного имущества организации.

Торговые центры ранее принадлежали группе «Регионы». Сбербанк кредитовал их строительство и в мае получил контроль над объектами. Как сообщали СМИ, здания перешли кредитной организации в счет оплаты долга.

Так, Сбер планирует реализовать одним лотом сеть «Сибирский городок» в Красноярском крае и Кемеровской области из 14 торговых центров общей площадью 241 тысяча кв. м. Стоимость лота — 8,2 млрд рублей, возможна прямая покупка, покупка долей в управляющей компании, приобретение прав требований по задолженности.

Также кредитная организация намерена продать торговые центры «Июнь». В Мытищах (площадью 175 тыс. кв. м) здание продают за 5,06 млрд, предлагая прямую покупку либо покупку прав требования по задолженности. Торговые центры в других городах намерены реализовать, предлагая выкупить права требования долга. Так, ТРЦ «Июнь» в Петербурге продают за 4 млрд рублей, в Череповце за здание просят около 1,6 млрд, в Красноярске — 1,5 млрд, в Уфе — 1,4 млрд рублей.

В пресс-службе Сбера уточнили, что банк планирует продать объекты «через конкурентную процедуру». Информацию об условиях продажи и площадке, на которой пройдут торги, обнародуют «после согласования».

Как отмечают эксперты, потенциальный покупатель получит объект, обремененный кредитными обязательствами. Это может сократить круг возможных интересантов и инвесторов.

