Российский оператор протестировал 5G в международном роуминге
В ходе испытаний международной сети 5G-роуминга скорость мобильной передачи данных увеличилась до 1,1 Гбит/сек. Возможности новейшей технологии были протестированы компанией МегаФон. Результат был зафиксирован в Хельсинки с помощью приложения Speedtest на смартфоне Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.
Коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон полагает, что интернет с такими скоростными характеристиками вскоре станет привычным для пользователей.
«Полученный результат в пять раз превышает необходимую скорость для комфортного использования мобильного интернета в 5G-роуминге, но с таким стремительным развитием технологий, возможно, и этот показатель вскоре станет для нас привычным», - заявил топ-менеджер, добавив, что когда откроются границы, абоненты компании в зарубежных поездках будут с самым быстрым интернетом.
Тестирование позволило понять потенциал скорости 5G в международном роуминге. Вскоре благодаря гигабитным скоростям абоненты смогут получить совершенно новый пользовательский опыт, например, полностью погрузиться в технологии AR и VR, запускать со смартфона видеостриминги в 4К и 8К форматах.
В феврале МегаФон первым среди российских операторов предложил своим абонентам международный 5G-роуминг. По данным портала GSMA Intelligence, пока он доступен в 17 странах мира, среди которых Китай, Латвия, Монако, Нидерланды, ОАЭ, Швейцария и Швеция.
Подключение к сети пятого поколения возможно с использованием любого смартфона с поддержкой этой технологии. По итогам января в сети МегаФона зарегистрировано более 200 тыс. таких устройств, за год их количество увеличилось более чем в 500 раз.
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