Российский оператор протестировал 5G в международном роуминге

«Полученный результат в пять раз превышает необходимую скорость для комфортного использования мобильного интернета в 5G-роуминге, но с таким стремительным развитием технологий, возможно, и этот показатель вскоре станет для нас привычным», - заявил топ-менеджер, добавив, что когда откроются границы, абоненты компании в зарубежных поездках будут с самым быстрым интернетом.

Тестирование позволило понять потенциал скорости 5G в международном роуминге. Вскоре благодаря гигабитным скоростям абоненты смогут получить совершенно новый пользовательский опыт, например, полностью погрузиться в технологии AR и VR, запускать со смартфона видеостриминги в 4К и 8К форматах.

В феврале МегаФон первым среди российских операторов предложил своим абонентам международный 5G-роуминг. По данным портала GSMA Intelligence, пока он доступен в 17 странах мира, среди которых Китай, Латвия, Монако, Нидерланды, ОАЭ, Швейцария и Швеция.

Подключение к сети пятого поколения возможно с использованием любого смартфона с поддержкой этой технологии. По итогам января в сети МегаФона зарегистрировано более 200 тыс. таких устройств, за год их количество увеличилось более чем в 500 раз.

