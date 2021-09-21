РБК: «Алмаз-Антей» разрабатывает гибридный авто для гражданского пользования

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» намерен создать гибридный автомобиль с рабочим названием E-Neva, который в качестве топлива будет использовать водород и электроэнергию. Об этом рассказал заместитель гендиректора по производственно-технологической политике концерна Александр Ведров.

Он пояснил РБК, что основной двигатель гибрида будет работать на газе, а энергия, вырабатываемая во время движения, будет аккумулироваться, и электрическая тяга станет вспомогательным источником энергии. Этого запаса должно хватить на 500 километров.

Минпромторг предложил ввести льготы для электроавтомобилей

Ведров пояснил, что новое авто разрабатывается только для гражданского пользования: военные как правило не используют автотранспорт на газомоторном топливе.

Предполагается, что автомобиль E-Neva сможет разгоняться до 100 км/ч за 8,5 секунды, максимальная скорость составит 180 км/ч.

Ранее Минпромторг предложил ввести программы льготного автокредитования для электромобилей. Размер скидки должен составить 25 процентов от стоимости транспортного средства, но не более 625 тысяч рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Автомобиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры