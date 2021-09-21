РБК: «Алмаз-Антей» разрабатывает гибридный авто для гражданского пользования
Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» намерен создать гибридный автомобиль с рабочим названием E-Neva, который в качестве топлива будет использовать водород и электроэнергию. Об этом рассказал заместитель гендиректора по производственно-технологической политике концерна Александр Ведров.
Он пояснил РБК, что основной двигатель гибрида будет работать на газе, а энергия, вырабатываемая во время движения, будет аккумулироваться, и электрическая тяга станет вспомогательным источником энергии. Этого запаса должно хватить на 500 километров.
Ведров пояснил, что новое авто разрабатывается только для гражданского пользования: военные как правило не используют автотранспорт на газомоторном топливе.
Предполагается, что автомобиль E-Neva сможет разгоняться до 100 км/ч за 8,5 секунды, максимальная скорость составит 180 км/ч.
Ранее Минпромторг предложил ввести программы льготного автокредитования для электромобилей. Размер скидки должен составить 25 процентов от стоимости транспортного средства, но не более 625 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- Байден и генсек ООН обсудили коронавирус, климат и противодействие конфликтам
- РБК: «Алмаз-Антей» разрабатывает гибридный авто для гражданского пользования
- ФАС пригрозила сервису Booking.com судом за неуплату штрафа в 1,3 млрд рублей
- Правящая партия победила на выборах в Канаде
- Политолог Рар предостерег Германию от «безумного шага» по «Северному потоку-2»
- ЦИК: в Госдуму проходят представители восьми партий
- Семерых пострадавших во время стрельбы в Перми доставят в Москву
- «Единая Россия» победила на выборах по партийным спискам
- Хуснуллин рассказал о подготовке концепции перестройки ЖКХ
- Профессор пермского вуза продолжил лекцию во время нападения на университет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru