РБК: «Алмаз-Антей» разрабатывает гибридный авто для гражданского пользования

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» намерен создать гибридный автомобиль с рабочим названием E-Neva, который в качестве топлива будет использовать водород и электроэнергию. Об этом рассказал заместитель гендиректора по производственно-технологической политике концерна Александр Ведров.

Он пояснил РБК, что основной двигатель гибрида будет работать на газе, а энергия, вырабатываемая во время движения, будет аккумулироваться, и электрическая тяга станет вспомогательным источником энергии. Этого запаса должно хватить на 500 километров.