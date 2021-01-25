Поступления ГК «Галс» в 2020 году превысили 43 млрд

«Это строительство административно-делового центра «Невская Ратуша» и Академии спорта «Динамо», разработка концепций бизнес-центра класса «А» на Дубининской улице и комплекса элитных апартаментов на Космодамианской набережной. В наших планах дальнейшее приобретение новых площадок и расширение линейки жилых и коммерческих проектов», - сказал он.

В премиальных проектах ГК «Галс» 2020 год стал годом активного спроса на апартаменты - элитный квартал «Сады Пекина» показал 48%-й рост продаж, а апартаменты в квартале De luxe резиденций «Театральный дом» продавались в два раза активнее, чем в 2019 году. Ключевым трендом года в сегменте загородной недвижимости стал стабильно высокий спрос на жилье вне городских стен. Продажи в элитном коттеджном поселке «Березки River Village» на Рублево-Успенском шоссе выросли в 10 раз по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году ГК «Галс» была признана победителем ежегодной премии WOW Awards 2020, а Бизнес-парк «Искра» в составе МФК «Искра-Парк» стал победителем сразу трех престижных конкурсов: «Лучший реализованный проект в области строительства», который ежегодно проводит Департамент градостроительной политики города Москвы, премии Arendator Awards 2020 и PROESTATE&TOBY AWARDS 2020.

