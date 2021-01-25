Поступления ГК «Галс» в 2020 году превысили 43 млрд
Группа компаний «Галс» в 2020 году показала рост денежных поступлений от реализации недвижимости на 70% в сравнении с 2019 годом. Поступления от продажи недвижимости и арендной деятельности составили более 43 млрд рублей (24,2 млрд рублей в 2019 году). В частности, поступления от продаж жилой недвижимости составили 6,5 млрд рублей.
На 2021 год намечено активное развитие четырех проектов, сообщил президент «Галс-Девелопмент», член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы» Виктор Адамов.
«Это строительство административно-делового центра «Невская Ратуша» и Академии спорта «Динамо», разработка концепций бизнес-центра класса «А» на Дубининской улице и комплекса элитных апартаментов на Космодамианской набережной. В наших планах дальнейшее приобретение новых площадок и расширение линейки жилых и коммерческих проектов», - сказал он.
В премиальных проектах ГК «Галс» 2020 год стал годом активного спроса на апартаменты - элитный квартал «Сады Пекина» показал 48%-й рост продаж, а апартаменты в квартале De luxe резиденций «Театральный дом» продавались в два раза активнее, чем в 2019 году. Ключевым трендом года в сегменте загородной недвижимости стал стабильно высокий спрос на жилье вне городских стен. Продажи в элитном коттеджном поселке «Березки River Village» на Рублево-Успенском шоссе выросли в 10 раз по сравнению с 2019 годом.
В 2020 году ГК «Галс» была признана победителем ежегодной премии WOW Awards 2020, а Бизнес-парк «Искра» в составе МФК «Искра-Парк» стал победителем сразу трех престижных конкурсов: «Лучший реализованный проект в области строительства», который ежегодно проводит Департамент градостроительной политики города Москвы, премии Arendator Awards 2020 и PROESTATE&TOBY AWARDS 2020.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+19 290 / сут.
Умерли
69 918+456 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+19 003 / сут.
- Братская война. Ноэль Гэллахер работает над пластинкой Oasis без брата
- Внезапная проверка боеготовности началась в белорусской армии
- Уничтоженная банда Бютукаева планировала нападение на здание ФСБ в Грозном
- Украина объяснила поддержку Навального, признавшего Крым российским
- Рогозин рассказал, почему России неинтересно участие в лунной программе США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru