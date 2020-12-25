Одну из башен бизнес-центра SkyLight продали в Москве

Сделка по продаже офисного здания - башни «А» бизнес-центра SkyLight завершена, сообщили в ООО «Галс Управление активами» (входит в ГК «Галс», владелец бренда «Галс-Девелопмент»).

Объект общей площадью 49 290,9 кв. м., включая 30 487 кв. м арендопригодной площади, с подземным паркингом на 453 машиноместа, располагается в Ленинградском деловом районе, который пользуется большой популярностью среди российских и международных корпораций. Сумма сделки не разглашается.

«Мы видим высокий интерес у инвесторов к покупке премиальных офисных помещений в качестве готового арендного бизнеса. Сегодня мы рады сообщить о том, что сделка по продаже башни «А» БЦ SkyLight, полностью реализованного офисного здания премиального уровня, завершилась. Для нового владельца сделка стала инвестиционной, так как объект полностью сдан в аренду компании Mail.ru Group до апреля 2026 года», – комментирует Виктор Адамов, президент «Галс-Девелопмент», член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы».

Современный бизнес-центр SkyLight— это полностью реализованный офисный комплекс класса «А», объединяющий два зеркально расположенных по отношению друг к другу 27-этажных независимых здания – башню «А» и башню «Б».

Объект создан в стиле hi-tech по уникальному архитектурному проекту архитектора Алексея Воронцова в соответствии с передовыми техническими и инженерными требованиями. Бизнес-центр SkyLight не раз становился лауреатом престижных премий рынка коммерческой недвижимости: «100 лучших офисных и торговых центров России», «Объект коммерческой недвижимости №1» по версии премии «Рекорды рынка недвижимости», премии CRE Awards и др.

