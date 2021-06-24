Подписан генподрядный договор по строительству Академии спорта «Динамо»

Строительство Академии спорта «Динамо» начинается в Москве. ГК «Галс» подписала договор с компанией «Магнум» на выполнение всего комплекса работ основного этапа строительства многофункционального спортивно-тренировочного комплекса.

Компания разработает котлован, заложит фундамент под будущее здание, возведёт железобетонный каркас, смонтирует металлические конструкции, а также обустроит наружные стены и кровли, установит инженерные системы, проведёт фасадные работы и благоустройство территории.

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Академии спорта «Динамо» возводится на Ленинградском проспекте в рамках комплексной реконструкции территории Центрального стадиона «Динамо». Объект площадью свыше 30,5 тысяч квадратных метров появится на участке более 4 гектаров. Окончание работ запланировано на конец 2022 года.

Развитие социальной инфраструктуры столицы – одно из самых важных направлений не только для девелоперов, но и для москвичей, заявил руководитель бизнес-направления «Девелопмент» ГК «Галс» Иван Зуев.

«Мы прекрасно осознаем всю необходимость строительства знаковых спортивных объектов в уже устоявшейся застройке Москвы. И конечно же, при создании нового многофункционального спортивно-тренировочного комплекса необходимо учитывать не только направленность объекта, но и комфорт жителей близлежащих районов. Именно поэтому, мы со всей ответственностью подошли к основному этапу реализации Академии спорта «Динамо», продолжив сотрудничество с одной из самых лучших профильных компаний, которая возводит спортивные объекты по всей России», - отметил он, добавив, что новый многофункциональный комплекс станет «спортивной доминантой Ленинградского проспекта».

На двух этажах Академии спорта «Динамо» расположатся секции для командных видов спорта с трибунами, зона ледовых видов спорта, тренировочная ледовая арена. Предусмотрена зона единоборств с ковром для борьбы, татами и рингом, а также универсальный спортивный зал вместимостью 400 зрителей.


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ФОТО: Галс-Девелопмент
ТЕГИ:СтроительствоДинамо
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