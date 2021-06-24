Подписан генподрядный договор по строительству Академии спорта «Динамо»
Строительство Академии спорта «Динамо» начинается в Москве. ГК «Галс» подписала договор с компанией «Магнум» на выполнение всего комплекса работ основного этапа строительства многофункционального спортивно-тренировочного комплекса.
Компания разработает котлован, заложит фундамент под будущее здание, возведёт железобетонный каркас, смонтирует металлические конструкции, а также обустроит наружные стены и кровли, установит инженерные системы, проведёт фасадные работы и благоустройство территории.
Академии спорта «Динамо» возводится на Ленинградском проспекте в рамках комплексной реконструкции территории Центрального стадиона «Динамо». Объект площадью свыше 30,5 тысяч квадратных метров появится на участке более 4 гектаров. Окончание работ запланировано на конец 2022 года.
Развитие социальной инфраструктуры столицы – одно из самых важных направлений не только для девелоперов, но и для москвичей, заявил руководитель бизнес-направления «Девелопмент» ГК «Галс» Иван Зуев.
«Мы прекрасно осознаем всю необходимость строительства знаковых спортивных объектов в уже устоявшейся застройке Москвы. И конечно же, при создании нового многофункционального спортивно-тренировочного комплекса необходимо учитывать не только направленность объекта, но и комфорт жителей близлежащих районов. Именно поэтому, мы со всей ответственностью подошли к основному этапу реализации Академии спорта «Динамо», продолжив сотрудничество с одной из самых лучших профильных компаний, которая возводит спортивные объекты по всей России», - отметил он, добавив, что новый многофункциональный комплекс станет «спортивной доминантой Ленинградского проспекта».
На двух этажах Академии спорта «Динамо» расположатся секции для командных видов спорта с трибунами, зона ледовых видов спорта, тренировочная ледовая арена. Предусмотрена зона единоборств с ковром для борьбы, татами и рингом, а также универсальный спортивный зал вместимостью 400 зрителей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- Захарова посоветовала россиянам просчитывать риски при выезде за границу
- Песков назвал сознательной и подготовленной провокацией действия эсминца Defender
- Меркель призвала Евросоюз к прямому диалогу с Россией
- Кабмин выделит более 10 млрд рублей на выплаты для беременных
- «Ассанж следующий». Сноуден о смерти основателя McAfee
- Армения продлила запрет на ввоз турецких товаров
- В Германии готовы к компромиссу с США по «Северному потоку - 2»
- «Бесцеремонная провокация». МИД РФ сделает жесткий демарш британскому послу из-за инцидента с эсминцем
- Два российских футболиста попали в топ-100 игроков Евро-2020
- «Русофобский гадюшник». Зюганов раскритиковал Ельцин Центр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru