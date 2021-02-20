Первая дрифт-картинг арена открылась в Москве

«Мы хотим, чтобы начало весны стало для всех гостей ЦДМ на Лубянке особенным и запомнилось только прекрасными эмоциями», - рассказала директор департамента коммерческого управления ГК «Галс» Светлана Мазур.

Заниматься дрифт-картингом можно в большой компании. Специальные дрифт-карты созданы для понимания физики дрифта и оснащены ручником, как на профессиональных болидах.

В ЦДМ добавили, что в ближайшее время посетителей торгового центра на Лубянке ждет семейный бранч от ресторана «Грабли» и Центрального театра кукол имени Образцова, «Беговел Россия» для маленьких спортсменов, презентация фильма «Майор Гром Чумной Доктор, фестиваль летнего отдыха «ДЕТKIDS EXPO» и Главный модный показа в рамках детской недели моды KIDS FASHION WEEK.

