Первая дрифт-картинг арена открылась в Москве
Первая в Москве дрифт-картинг арена открылась в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» (входит в ГК «Галс», которой принадлежит бренд «Галс-Девелопмент»).
Новый развлекательный комплекс Drift Karting открылся на четвертом этаже детского магазина, его площадь составляет 366 кв. метров. Его посетители смогут получить реальный опыт управления заносом автомобиля и пройти сложные трассы.
«Мы хотим, чтобы начало весны стало для всех гостей ЦДМ на Лубянке особенным и запомнилось только прекрасными эмоциями», - рассказала директор департамента коммерческого управления ГК «Галс» Светлана Мазур.
Заниматься дрифт-картингом можно в большой компании. Специальные дрифт-карты созданы для понимания физики дрифта и оснащены ручником, как на профессиональных болидах.
В ЦДМ добавили, что в ближайшее время посетителей торгового центра на Лубянке ждет семейный бранч от ресторана «Грабли» и Центрального театра кукол имени Образцова, «Беговел Россия» для маленьких спортсменов, презентация фильма «Майор Гром Чумной Доктор, фестиваль летнего отдыха «ДЕТKIDS EXPO» и Главный модный показа в рамках детской недели моды KIDS FASHION WEEK.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 953 / сут.
Умерли
82 876+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+17 484 / сут.
- Мясников рассказал о пользе орехов
- В Ирландии нарушивших карантин туристов будут сажать в тюрьму
- Уголовное дело о нападение подростка на полицейского направлено в суд Ульяновска
- Опять двадцать пять! Германия вновь не ответила на запрос РФ по Навальному
- Названы противопоказания вакцины от COVID-19 «КовиВак»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru