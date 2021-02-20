Первая дрифт-картинг арена открылась в Москве

Первая в Москве дрифт-картинг арена открылась в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» (входит в ГК «Галс», которой принадлежит бренд «Галс-Девелопмент»).

Новый развлекательный комплекс Drift Karting открылся на четвертом этаже детского магазина, его площадь составляет 366 кв. метров. Его посетители смогут получить реальный опыт управления заносом автомобиля и пройти сложные трассы.

Шоу Stand Up возвращается в ЦДМ на Лубянке

«Мы хотим, чтобы начало весны стало для всех гостей ЦДМ на Лубянке особенным и запомнилось только прекрасными эмоциями», - рассказала директор департамента коммерческого управления ГК «Галс» Светлана Мазур.

Заниматься дрифт-картингом можно в большой компании. Специальные дрифт-карты созданы для понимания физики дрифта и оснащены ручником, как на профессиональных болидах.

В ЦДМ добавили, что в ближайшее время посетителей торгового центра на Лубянке ждет семейный бранч от ресторана «Грабли» и Центрального театра кукол имени Образцова, «Беговел Россия» для маленьких спортсменов, презентация фильма «Майор Гром Чумной Доктор, фестиваль летнего отдыха «ДЕТKIDS EXPO» и Главный модный показа в рамках детской недели моды KIDS FASHION WEEK.

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ФОТО: Галс-Девелопмент
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