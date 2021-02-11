Шоу Stand Up возвращается в ЦДМ на Лубянке

«Центральный Детский Магазин на Лубянке» (входит в ГК «Галс», владелец бренда «Галс-Девелопмент») приглашает гостей в Гастрогалерею на цикл мероприятий Stand Up.

Каждую пятницу с 12 февраля по 5 марта в 19:00 в Гастрогалерее ЦДМ на 0 этаже посетителей ожидает выступление резидентов «Камеди баттл», «Открытый микрофон» и Stand Up на ТНТ. В конце каждого мероприятия гостей ждет розыгрыш двух билетов на большое Stand up шоу.

«Мы рады, что в наш "Центральный Детский Магазин" возвращается веселый смех, аплодисменты и хорошее настроение. Это уже 2 серия Stand Up мероприятий на нашей площадке – в сентябре 2020 года выступления комиков имели большой успех среди гостей и посетителей детского магазина. В этом году мы готовы открыть новую страницу теплых, веселых и зрелищных мероприятий! Весь год мы планируем радовать своих посетителей разнообразными активностями и начнем мы этот год со смеха и хорошего настроения!», - отметила Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления ГК «Галс».

В преддверии весны начинается сезон развлекательных мероприятий в «Центральном детском магазине на Лубянке» для жителей и гостей Москвы. В феврале состоится «Беговел Россия» для маленьких спортсменов от 1 года до 5 лет, презентация фильма «Майор Гром Чумной Доктор». Весна в ЦДМ на Лубянке начнется с фестиваля летнего отдыха «ДЕТKIDS EXPO» и Главного модного показа в рамках детской недели моды KIDS FASHION WEEK. Для всех желающих участие в мероприятиях является бесплатным.

Подробная информация о магазинах и мероприятиях в ЦДМ на Лубянке представлена на сайте и на страницах в социальных сетях.

