Николя Мор вернётся на пост главы «Автоваза»

Совет Директоров АО «Автоваз» назначил Николя Мора на пост президента компании с 1 июня 2021 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Французский специалист сменит на этом посту нынешнего главу Ива Каракадзаниса, чьи полномочия истекают в конце весны.

Мор ранее уже стоял во главе «Автоваз». Пост президента российской компании он занимал с апреля 2016 года по май 2018 года, после чего стал председателем совета директоров автопроизводителя. До прихода на «Автоваз» французский специалист возглавлял румынскую компанию Dacia, которая, как и российский бренд, входит в Groupe Renault.

Ранее владеющая 68-процентной долей «Автоваза» французская компания Renault объявила, что чистый убыток российского автопроизводителя в 2020 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 196 миллионов евро.

