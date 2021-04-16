Николя Мор вернётся на пост главы «Автоваза»
Совет Директоров АО «Автоваз» назначил Николя Мора на пост президента компании с 1 июня 2021 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Французский специалист сменит на этом посту нынешнего главу Ива Каракадзаниса, чьи полномочия истекают в конце весны.
Мор ранее уже стоял во главе «Автоваз». Пост президента российской компании он занимал с апреля 2016 года по май 2018 года, после чего стал председателем совета директоров автопроизводителя. До прихода на «Автоваз» французский специалист возглавлял румынскую компанию Dacia, которая, как и российский бренд, входит в Groupe Renault.
Ранее владеющая 68-процентной долей «Автоваза» французская компания Renault объявила, что чистый убыток российского автопроизводителя в 2020 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 196 миллионов евро.
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