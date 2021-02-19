Чистый убыток «Автоваза» в 2020 году составил почти 200 миллионов евро

Владеющая 68-процентной долей «Автоваза» французская компания Renault объявила, что чистый убыток российского автопроизводителя в 2020 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 196 миллионов евро.

В отчёте Renault Group говорится, что операционная прибыль «Автоваза» в 2020 году составила 129 миллионов евро. Прибыль до вычета налогов выросла до 77 миллионов евро, что в 3,6 раза больше, чем в 2019 году.

Выручка предприятия в прошлом году снизилась и составила 2,799 миллиарда евро против 3,376 миллиарда евро в 2019 году.

«Автоваз» - крупнейший производитель легковых автомобилей в России. В 2020 году компания реализовала 343 512 автомобиля Lada, что на 5% меньше, чем в 2019 году.

