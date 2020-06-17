Москва запускает акселератор для экспортно ориентированных IT-компаний
Программа экспортной акселерации GoGlobal, предназначенная для IT-компаний, откроется в российской столице. Она стартует в четверг, 18 июня.
«IT-направление имеет принципиальное значение для любого современного мегаполиса, мы стараемся создать все условия, чтобы оно продолжало динамично развиваться в Москве», - заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Ранее планировалось, что подготовку в акселераторе пройдут 10 компаний, однако уровень претендентов и конкуренция между ними оказались, что конкурсная комиссия путем голосования выбрала 20 проектов из 120.
В программу входят еженедельные групповые практикумы для планирования задач и анализа результатов. Для каждой компании-участника предусмотрены 24 индивидуальные встречи с менторами и 16 часов консультаций с экспертами для детального разбора своих кейсов, а также более 20 часов воркшопов и мастер-классов от опытных бизнесменов, методологов, маркетологов, а также специалистов по продажам и другим направлениям, передает Москва 24.
Наставники помогут бизнесу найти целевую аудиторию за пределами России, изучить потребности клиентов, подогнать под них продукт, совершить первые продажи и сформировать план достижения устойчивой выручки.
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