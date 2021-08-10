На востоке Москвы появится новый центр с рабочими местами в составе жилого комплекса
На востоке Москвы будет построен 26-этажный офисно-торговый центр общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Он появится на территории бывшего завода «Метромаш», где возводится многофункциональный административно-жилой комплекс «Сиреневый парк».
В новом центре предусмотрены офисные помещения, ретейл, кафе, супермаркет, подземный паркинг и эксплуатируемая кровля площадью свыше 1 тысячи квадратных метров.
АО «Специализированный застройщик «Метромаш» вложит в строительство офисно-торгового центра 2,6 млрд рублей и получит льготу при возведении жилья по городской программе стимулирования создания рабочих мест. Их в рамках реализации проекта появится более 1,5 тысячи.
«Решение воспользоваться городской программой по созданию мест приложения труда позволит застройщику снизить затраты на реализацию масштабного жилого проекта и направить инвестиции в создание дополнительной бизнес-инфраструктуры», — отметил генеральный директор компании AFI Development, под управлением которой ведется реализация проекта, Марк Гройсман.
По его словам, девелопер получит дополнительные ресурсы для эффективного развития проекта, а жители — новые возможности и улучшение благосостояния из-за отсутствия постоянной необходимости ехать в центр города или другие районы. Все, что нужно для жизни и работы, будет рядом.
ЖК «Сиреневый парк» появится на части территории бывшей промзоны «Калошино», он расположен в 300 мерах от национального парка «Лосиный остров». На благоустроенной территории квартала запланированы велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, пешеходные бульвары. На первых этажах зданий расположатся коммерческие помещения. Также предусмотрена социальная инфраструктура: три детских сада и школа.
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