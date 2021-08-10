На востоке Москвы появится новый центр с рабочими местами в составе жилого комплекса

«Решение воспользоваться городской программой по созданию мест приложения труда позволит застройщику снизить затраты на реализацию масштабного жилого проекта и направить инвестиции в создание дополнительной бизнес-инфраструктуры», — отметил генеральный директор компании AFI Development, под управлением которой ведется реализация проекта, Марк Гройсман.

По его словам, девелопер получит дополнительные ресурсы для эффективного развития проекта, а жители — новые возможности и улучшение благосостояния из-за отсутствия постоянной необходимости ехать в центр города или другие районы. Все, что нужно для жизни и работы, будет рядом.

ЖК «Сиреневый парк» появится на части территории бывшей промзоны «Калошино», он расположен в 300 мерах от национального парка «Лосиный остров». На благоустроенной территории квартала запланированы велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, пешеходные бульвары. На первых этажах зданий расположатся коммерческие помещения. Также предусмотрена социальная инфраструктура: три детских сада и школа.

