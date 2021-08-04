Собянин рассказал о развитии московских районов за пределами Третьего кольца
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о развитии московских районов за пределами Третьего кольца.
«Порядка 90% москвичей проживают в кварталах за Третьим транспортным кольцом, которые мы по привычке называем «спальными районами». Но, по правде говоря, чем дальше, тем больше термин уже не соответствует реальному положению делу», - поделился Собянин.
По его словам, на сегодняшний день большинство районов за пределами ТТК имеют все необходимое для повседневной жизни и отдыха граждан: магазины, парки, школы и поликлиники.
Отмечается, что создаются условия для обеспечения жителям работы недалеко от дома. Строительство новых офисов и технопарков способствует созданию рабочих мест в нецентральных районах.
По словам главы города, было принято решение о возврате инвесторам части средств за право строительства нового жилья, если при этом создаются и рабочие места за пределами центра.
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