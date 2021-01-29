Москва одобрила проект Академии спорта «Динамо»

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил архитектурно-градостроительное решения Академии спорта «Динамо». Проект был создан группой компаний «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент»).

Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс площадью свыше 30 тыс. кв. метров будет построен на Ленинградском проспекте в рамках комплексной реконструкции территории Центрального стадиона «Динамо».

«Мы успешно продвигаемся по пути реализации нашего второго спортивного объекта и надеемся, что Академия спорта «Динамо» станет новой доминантой района, местом притяжения жителей и гостей Москвы», - заявил руководитель бизнес-направления «Девелопмент» ГК «Галс» Иван Зуев, добавив, что строительство объекта начнется в ближайшее время.

Поступления ГК «Галс» в 2020 году превысили 43 млрд

В Академии спорта «Динамо» разместятся зоны для командных видов спорта (баскетбол, гандбол, волейбол, мини-футбол) с трибунами, рассчитанными на 1000 человек, и помещениями для проведения профессиональных соревнований. Запланировано строительство гимнастического зала и зала хореографии с трибунами, а также зоны ледовых видов спорта и единоборств.

В Академии спорта будут работать кафе, сувенирный магазин, также появится амфитеатр с видом на Петровский парк. Предусмотрен подземный паркинг и парковочные места для автобусов.

Академия спорта «Динамо» - второй проект, в котором «Галс» выступает в качестве fee-девелопера. В конце 2019 года Группой компаний введен в эксплуатацию МФК «Матч Поинт» на Кутузовском проспекте, особенностью которого стала шестиэтажная спортивная волейбольная арена, рассчитанная на 3500 зрителей.

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ФОТО: Галс-Девелопмент
ТЕГИ:МоскваСтроительство
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