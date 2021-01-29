Москва одобрила проект Академии спорта «Динамо»

В Академии спорта «Динамо» разместятся зоны для командных видов спорта (баскетбол, гандбол, волейбол, мини-футбол) с трибунами, рассчитанными на 1000 человек, и помещениями для проведения профессиональных соревнований. Запланировано строительство гимнастического зала и зала хореографии с трибунами, а также зоны ледовых видов спорта и единоборств.

В Академии спорта будут работать кафе, сувенирный магазин, также появится амфитеатр с видом на Петровский парк. Предусмотрен подземный паркинг и парковочные места для автобусов.

Академия спорта «Динамо» - второй проект, в котором «Галс» выступает в качестве fee-девелопера. В конце 2019 года Группой компаний введен в эксплуатацию МФК «Матч Поинт» на Кутузовском проспекте, особенностью которого стала шестиэтажная спортивная волейбольная арена, рассчитанная на 3500 зрителей.

