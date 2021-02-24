Миллера избрали председателем правления «Газпрома» на новый пятилетний срок

Алексей Миллер сохранил пост председателя правления «Газпрома», сообщает ТАСС.

Совет директоров холдинга единогласно избрал Миллера на новый пятилетний срок, который начнётся 31 мая 2021 года.

Ранее Миллер, занимающий пост председателя правления «Газпрома» с 2001 года, рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в 35 российских регионах к концу 2025 года будет полностью завершена сетевая газификация, а к 2030 году на 100% завершится технически возможная газификация в стране.

