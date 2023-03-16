Metro разрешила вход в торговые центры без карты гостя

При этом ещё раньше, карты для прохода в Metro имели возможность оформить только юридические лица или индивидуальные предприниматели.

В России Metro управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе. Уточняется, что система лояльности сохранится, чтобы покупатели копили баллы и получали кешбэк.

