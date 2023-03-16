Metro разрешила вход в торговые центры без карты гостя

Сеть магазинов Metro приняла решение отменить вход по пластиковым и электронным картам гостя. Об этом объявлено в официальном сообщении администрации компаини.

Свободный вход начал действовать с четверга, 16 марта для всех категорий посетителей. До сих пор проход в торговые центры был возможен только по карте гостя, также, как и оплата покупок на кассе. Такая карта оформлялась любому желающему.

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При этом ещё раньше, карты для прохода в Metro имели возможность оформить только юридические лица или индивидуальные предприниматели.

В России Metro управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе. Уточняется, что система лояльности сохранится, чтобы покупатели копили баллы и получали кешбэк.

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Фото: t.me/metroccrus
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