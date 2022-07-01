«Мегафон» лидирует по внедрению технологии VoLTE в России
Технология звонков с мгновенным дозвоном и чистым звуком VoLTE стала доступна уже почти по всей стране - в 82 субъектах РФ из 85, по числу регионов лидирует компания «МегаФон», сообщает информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.
Согласно данным, качество вызова при использовании VoLTE оценивается на 20% выше, абонент дозванивается до собеседника на 1,8 секунды быстрее, технология позволяет получить в три раза большую голосовую емкость по сравнению с сетями 3G.
Эксперты оценили качество голоса по трем ключевым параметрам: время дозвона, время двусторонней задержки, качество (POLQA). Средняя оценка качества наиболее высока у «МегаФона» (4,31).
Технический директор «МегаФона» Алексей Титов отметил, что компания уделяет большое внимание не только строительству новой инфраструктуры, но и модернизации имеющейся.
“В прошлом году мы запустили первую федеральную сеть VoLTE в 82 регионах страны, а в начале этого года первыми запустили технологию для наших абонентов, находящихся в международном роуминге”, - рассказал он.
Количество абонентов МегаФона, использующих VoLTE, активно растет: меньше чем за год оно увеличилось на 54%.
“На сегодняшний день голосовой трафик в LTE составляет уже около 40% от потребления трафика в классических типах связи. В будущем этот показатель превысит половину от всего трафика, как, например, в Москве, где на долю этой технологии приходится почти 60%", — подчеркнул Алексей Титов.
Voice over LTE позволяет абоненту общаться и одновременно пользоваться мобильным интернетом, например, искать местоположение на карте, не прерывая разговор с собеседником.
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