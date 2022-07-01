«Мегафон» лидирует по внедрению технологии VoLTE в России

Эксперты оценили качество голоса по трем ключевым параметрам: время дозвона, время двусторонней задержки, качество (POLQA). Средняя оценка качества наиболее высока у «МегаФона» (4,31).



Технический директор «МегаФона» Алексей Титов отметил, что компания уделяет большое внимание не только строительству новой инфраструктуры, но и модернизации имеющейся.

“В прошлом году мы запустили первую федеральную сеть VoLTE в 82 регионах страны, а в начале этого года первыми запустили технологию для наших абонентов, находящихся в международном роуминге”, - рассказал он.



Количество абонентов МегаФона, использующих VoLTE, активно растет: меньше чем за год оно увеличилось на 54%.

“На сегодняшний день голосовой трафик в LTE составляет уже около 40% от потребления трафика в классических типах связи. В будущем этот показатель превысит половину от всего трафика, как, например, в Москве, где на долю этой технологии приходится почти 60%", — подчеркнул Алексей Титов.



Voice over LTE позволяет абоненту общаться и одновременно пользоваться мобильным интернетом, например, искать местоположение на карте, не прерывая разговор с собеседником.

