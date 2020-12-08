Лучшие стартапы Build UP 2020 могут быть внедрены по всей стране

В акселерационной программе Build UP 2020 – единственном проекте на российском строительном рынке по поиску и внедрению современных технологий в отрасли – приняли участие 28 лучших стартапов.

Всего на участие в программе было подано 638 проектов. Финалисты получили возможность совершенствовать свои технологии и применять бизнес-модели на реальных строительных объектах. До завершающего программу демо-дня, который прошел 4 декабря, дошли 20 участников, из которых 12 – резиденты Фонда «Сколково».



Партнерами Build Up 2020 выступили лидеры девелоперского рынка – ГК «Галс» (владелец бренда «Галс–Девелопмент»), «Кортрос», «Основа» и «ФСК».

«Мы уверено двигаемся в сторону внедрения инноваций в наш строительный бизнес, потому что мы видим за этим будущее. Ключевые вызовы, которые стоят сегодня перед нами это: повышение эффективности производства, представление клиентам качественно нового продукта, снижение себестоимости и повышение скорости строительства», – заявил руководитель бизнес-направления «Развитие» «Галс-Девелопмент» Родион Шумилов.

По его словам, компания по итогам акселерационной программы остановилась на трех проектах: применение строительной химии для очистки и защиты покрытий при строительстве и эксплуатации объектов недвижимости; использование платформы удаленного управления и контроля строительства, а также использование BIM-моделей для формирования ведомостей объёмов работ.

«Благодаря работе со стартапами в рамках акселерационной программы Build Up крупные компании-девелоперы получают доступ к новым технологическим решениям для своих бизнес-задач», – отметил директор по развитию Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Михаил Тыкучинский, добавив, что фонд уже приступил к формированию пула партнеров и тематик Build UP 2021.

В него планируется добавить специализированный отраслевой «Технологический радар» на основе использования технологии искусственного интеллекта и больших данных.