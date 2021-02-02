Ледовый комплекс построен в коттеджном поселке «Березки River Village»
ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент») завершила строительство уникального многофункционального комплекса с собственной крытой ледовой ареной в элитном коттеджном поселке «Березки River Village» на Рублево-Успенском шоссе.
Спортивный комплекс призвал создать максимально комфортные условия для жителей коттеджного поселка. Нестандартные размеры ледовой арены позволят устраивать там групповые тренировочные сессии, а также заниматься фигурным катанием. Предусмотрены раздевалки и прокат оборудования. Комплекс оснастят необходимым спортивным оборудованием и тренажерами, в нем начнут работать кафе и магазин спортивных товаров.
Вскоре спортивный комплекс начнет принимать у себя жителей и гостей «Березки River Village».
Создание в поселке пространства, позволяющего организовать насыщенный и запоминающийся досуг для каждого члена семьи фактически рядом с домом, было приоритетной задачей, сообщила директор департамента продаж ГК «Галс» Екатерина Батынкова.
«Мы планомерно осуществляем эту цель, выводя загородную жизнь на принципиально новый уровень комфорта для наших клиентов. Теперь жителям поселка не придется преодолевать огромные, даже по меркам Москвы, расстояния, чтобы покататься на коньках или заняться спортом», – отметила она.
Коттеджный поселок сочетает в себе приватность с современной инфраструктурой, природный ландшафт — с транспортной доступностью. В нем создана вся необходимая развлекательная, спортивная и детская инфраструктура, которая гармонично вписана в окружение и занимает 15% огромной территории.
Ранее на территории отрылся детский сад и кампус «Горки» международной инновационной Cambridge International School, который готовит выпускников с российским государственным дипломом и дипломами Cambridge IGCSE и Cambridge International AS & A Level. Есть также торгово-развлекательный центр, ресторан, SPA-центр, теннисные корты, беговые и велосипедные дорожки. Обустроена набережная реки Медвенки, на которой находится поселок.
«Березки River Village» находится в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе, на территории поселка возведена 151 частная резиденция площадью от 472 до 1640 кв. метров по 18 уникальным проектам на участках от 20 до 50 соток. Коттеджный поселок стал победителем европейского конкурса European Property Awards 2017-2018 среди проектов из России в двух категориях: Архитектура загородного коттеджного комплекса - Multiple Residence Architecture и Многофункциональный комплекс – Mixed Use Development.
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