Ледовый комплекс построен в коттеджном поселке «Березки River Village»

ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент») завершила строительство уникального многофункционального комплекса с собственной крытой ледовой ареной в элитном коттеджном поселке «Березки River Village» на Рублево-Успенском шоссе.

Спортивный комплекс призвал создать максимально комфортные условия для жителей коттеджного поселка. Нестандартные размеры ледовой арены позволят устраивать там групповые тренировочные сессии, а также заниматься фигурным катанием. Предусмотрены раздевалки и прокат оборудования. Комплекс оснастят необходимым спортивным оборудованием и тренажерами, в нем начнут работать кафе и магазин спортивных товаров.

Вскоре спортивный комплекс начнет принимать у себя жителей и гостей «Березки River Village».

Создание в поселке пространства, позволяющего организовать насыщенный и запоминающийся досуг для каждого члена семьи фактически рядом с домом, было приоритетной задачей, сообщила директор департамента продаж ГК «Галс» Екатерина Батынкова.