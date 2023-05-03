Концерн ВКО «Алмаз-Антей» будет выпускать грузовики на экс-заводе Toyota
Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» намерен заняться производством грузовых автомобилей гражданского назначения марки БАЗ-S36A11 в 2024 году на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Планы озвучил ТАСС генеральный директор Обуховского завода, входящего в концерн, Михаил Подвязников.
Также он анонсировал запуск с 2026 года производства электромобилей E-Neva. Как подчеркнул Подвязников, «Алмаз-Антей» рассчитывает на серьёзную поддержку министерства промышленности и торговли в плане наладки нового производства.
Концерн предполагает закрыть дефицит рынка гражданского автотранспорта, который возник в связи с уходом зарубежных компаний из России в связи с санкциями из-за спецоперации на Украине.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компания Toyota в начале текущего года возобновила поставки в Россию запасных частей, на которые не распространяются санкции.
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