Концерн ВКО «Алмаз-Антей» будет выпускать грузовики на экс-заводе Toyota

Концерн предполагает закрыть дефицит рынка гражданского автотранспорта, который возник в связи с уходом зарубежных компаний из России в связи с санкциями из-за спецоперации на Украине.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компания Toyota в начале текущего года возобновила поставки в Россию запасных частей, на которые не распространяются санкции.

