Forbes заявил о появлении в мире нового миллиардера
Резкий рост стоимости акций финтеха Affirm (почти в два раза) привел к появлению в мире нового миллиардера. Об этом проинформировал Forbes.
Affirm разместилась на NASDAQ 12 января, а на следующий день стоимость акций скакнула вверх до 97,24 долларов (на 98,45%), капитализация составила до 23,6 млрд долларов. В результате состояние одного из основателей компании, уроженца Украины, американца Макса Левчина, которому принадлежит 11% акций Affirm, увеличилось до 2,7 млрд долларов.
Компания Affirm предоставляет возможность совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов.
Левчин — один из создателей PayPal — крупнейшей в мире системы электронных платежей.
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