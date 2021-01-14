Forbes заявил о появлении в мире нового миллиардера

Резкий рост стоимости акций финтеха Affirm (почти в два раза) привел к появлению в мире нового миллиардера. Об этом проинформировал Forbes.

Affirm разместилась на NASDAQ 12 января, а на следующий день стоимость акций скакнула вверх до 97,24 долларов (на 98,45%), капитализация составила до 23,6 млрд долларов. В результате состояние одного из основателей компании, уроженца Украины, американца Макса Левчина, которому принадлежит 11% акций Affirm, увеличилось до 2,7 млрд долларов.

Умер совладелец Daily Telegraph Дэвид Барклай

Компания Affirm предоставляет возможность совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов.

Левчин — один из создателей PayPal — крупнейшей в мире системы электронных платежей.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: instagram.com/investor_max_levchin
ТЕГИ:Миллиардеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры