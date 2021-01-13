Умер совладелец Daily Telegraph Дэвид Барклай
Британский миллиардер, совладелец британской газеты Daily Telegraph и ее дочерних изданий Дэвид Барклай умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Guardian.
Причиной кончины назвали непродолжительную болезнь. У Барклая остались четыре сына и девять внуков.
Соболезнования по поводу смерти миллиардера выразил в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, Барклай «спас великую газету, создал тысячи рабочих мест по всей Великобритании и страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь».
Дэвид Барклай владел Daily Telegraph вместе с братом-близнецом Фредериком. По данным издания Sunday Times, в 2020 году состояние братьев оценивалось в 7 млрд фунтов (9,5 миллиардов долларов). Бизнесмены занимались благотворительностью, в том числе поддержкой медицинских исследований. За свои заслуги Дэвид и Фредерик Барклай в 2000 году были удостоены рыцарского звания.
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