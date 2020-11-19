Экс-министр транспорта Дитрих возглавил транспортную компанию

Экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих назначен генеральным директором «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК). Об этом компания сообщила на сервере раскрытия информации.

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Уточняется, что Дитрих назначен главой компании на 5 лет с 20 ноября. Он сменит на этом посту Михаила Полубояринова.

Министр транспорта России Евгений Дитрих был отправлен в отставку 9 ноября, сообщает RT.

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Фото: mintrans.gov.ru
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