Экс-министр транспорта Дитрих возглавил транспортную компанию
19 ноября 202014:53
Экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих назначен генеральным директором «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК). Об этом компания сообщила на сервере раскрытия информации.
Уточняется, что Дитрих назначен главой компании на 5 лет с 20 ноября. Он сменит на этом посту Михаила Полубояринова.
Министр транспорта России Евгений Дитрих был отправлен в отставку 9 ноября, сообщает RT.
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19 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru