Coca-Cola HBC объявила о покупке производителя водки Finlandia

Европейская компания Coca-Cola HBC объявила о предстоящем приобретении производителя водки бренда Finlandia - Brown-Forman Finland Oy из Нидерландов. Уже достигнута договоренность по сумме сделки, которая должна составить 220 миллионов долларов, говорится на официальном сайте швейцарского дочернего подразделения The Coca-Cola Company.

Теперь участникам необходим заручиться одобрением со стороны всех регулирующих органов. Сделку предполагается закрыть во второй половине текущего года. Её реализация даст возможность швейцарской «дочке» Coca-Cola диверсифицировать выпуск и продажи премиального крепкого алкоголя.