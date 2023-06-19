Coca-Cola HBC объявила о покупке производителя водки Finlandia

Европейская компания Coca-Cola HBC объявила о предстоящем приобретении производителя водки бренда Finlandia - Brown-Forman Finland Oy из Нидерландов. Уже достигнута договоренность по сумме сделки, которая должна составить 220 миллионов долларов, говорится на официальном сайте швейцарского дочернего подразделения The Coca-Cola Company.

Теперь участникам необходим заручиться одобрением со стороны всех регулирующих органов. Сделку предполагается закрыть во второй половине текущего года. Её реализация даст возможность швейцарской «дочке» Coca-Cola диверсифицировать выпуск и продажи премиального крепкого алкоголя.

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Водку Finlandia начали производить в 1970 году. Сейчас данный бренд занимает ведущие позиции в странах Центральной и Восточной Европы в своей категории, отмечает Reuters.

Как информирует Telegram-канал «Радиоточка НСН», оказывается, компания Coca-Cola ежегодно производит чистого кокаина на 2 миллиарда долларов в процессе изготовления своей газировки. Наркотик поставляют фармацевтической компании для выпуска обезболивающего средства.

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Фото: telegram.org
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