PepsiCo и Coca-Cola уличили в саботаже

Ушедшие из России международные корпорации PepsiCo и Сoca-Cola саботировали внедрение расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки и не платили в бюджет десятки миллиардов рублей. В этом их уличил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, сообщает ТАСС.

«Все, кто нам рассказывали, в том числе из крупных международных корпораций, какие они зеленые, фактически саботировали принятие внедрения расширенной ответственности производителей на территории нашей страны. Это в том числе компании, которые объявили об уходе из нашей страны: это и Coca-Cola, и Pepsi», — заявил глава РЭО. Буцаев добавил, что в случае с PepsiCo речь идет не только о сладких напитках, но и о молочной продукции.