«Кто компенсирует?»: Заводу «Москвич» предрекли убытки и переезд за город
Ян Хайцеэр заявил НСН, что завод понесет убытки, если не сможет полностью загрузить мощности, для экономии придется «переехать».
Завод «Москвич» понесет убытки, если не сможет полностью загрузить мощности, сейчас в связи с этим ведутся «закулисные» переговоры с китайскими партнерами, заявил НСН вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. Он отметил, что пока вопрос о том, кто будет убытки компенсировать, остается открытым.
Автозавод «Москвич» планирует найти второго восточного партнера для сборки автомобилей, пишет РБК. Предприятие уже сотрудничает с китайской JAC Motors. Вопрос о новом партнере находится на стадии переговоров. В этом году «Москвич» планирует собрать 22 тысячи автомобилей. При этом производственные мощности завода рассчитаны на 180 тысяч автомобилей в год.
«Если завод не будет загружен полностью, ничего страшного в первое время не произойдет, потому что завод активно поддерживает правительством Москвы. Но это все-таки убытки. Кто будет эти убытки компенсировать, это открытый вопрос. Пока «Москвич» - не самое успешное предприятие, как мы видим, потому что планы снижаются. Потребитель основной – это государственные службы. У нас сегодня большое разнообразие китайских брендов, вряд ли им нужны новые площадки в России. Пока об этом сложно говорить, но, видимо, какие-то переговоры за кулисами уже ведутся», - отметил он.
В целях экономии завод может переехать подальше от Москвы, подчеркнул Хайцеэр.
«В перспективе завод может и переехать, так как такое предприятие, находящееся в восьми километрах от Кремля, это не самая лучшая локация, не самая правильная для такого производства. Все это должно выводиться как минимум за кольцевую дорогу или даже дальше. Само существование «Москвича» в городе временное, но это вопрос стен, а не производства. Все крупные предприятия выводятся из Москвы, появляются жилые комплексы, офисы, это нормально. Предприятию за пределами города существовать дешевле», - заключил собеседник НСН.
Убыток завода «Москвич» в 2023 году составил 160 млн рублей. Об этом ранее заявил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, передает «Радиоточка НСН».
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