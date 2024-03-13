«Кто компенсирует?»: Заводу «Москвич» предрекли убытки и переезд за город

«Если завод не будет загружен полностью, ничего страшного в первое время не произойдет, потому что завод активно поддерживает правительством Москвы. Но это все-таки убытки. Кто будет эти убытки компенсировать, это открытый вопрос. Пока «Москвич» - не самое успешное предприятие, как мы видим, потому что планы снижаются. Потребитель основной – это государственные службы. У нас сегодня большое разнообразие китайских брендов, вряд ли им нужны новые площадки в России. Пока об этом сложно говорить, но, видимо, какие-то переговоры за кулисами уже ведутся», - отметил он.

В целях экономии завод может переехать подальше от Москвы, подчеркнул Хайцеэр.

«В перспективе завод может и переехать, так как такое предприятие, находящееся в восьми километрах от Кремля, это не самая лучшая локация, не самая правильная для такого производства. Все это должно выводиться как минимум за кольцевую дорогу или даже дальше. Само существование «Москвича» в городе временное, но это вопрос стен, а не производства. Все крупные предприятия выводятся из Москвы, появляются жилые комплексы, офисы, это нормально. Предприятию за пределами города существовать дешевле», - заключил собеседник НСН.

Убыток завода «Москвич» в 2023 году составил 160 млн рублей. Об этом ранее заявил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, передает «Радиоточка НСН».

