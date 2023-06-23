Carlsberg Group нашла покупателя для «Балтики»
Carlsberg Group заключила договор п о продаже российского бизнеса в виде пивоваренной компании «Балтика». Об этом говорится в официальном сообщении датской пивоваренной корпорации.
Там констатировали сложность процесса отделения бизнеса в РФ от остальной части группы. Процедура состояла из почти 150 рабочих потоков по бизнес-функциям, а также инвестициям в оборудование для пивоварен, IT-инфраструктуру на рынках за пределами России. Вложения превысили 150 миллионов датских крон.
При этом сроки завершения сделки до сих пор невозможно точно обозначить, поскольку ещё предстоит пройти стадию одобрения со стороны правительства РФ и регулирующих органов. Новый инвестор российского актива не называется.
Ранее газета «Коммерсантъ» утверждала, ссылаясь на осведомлённый источник, что Carlsberg Group намерена продать «Балтику» российской пивоваренной компании AB InBev Efes, подконтрольной турецкой Anadolu Efes.
Корпорация Carlsberg объявила о намерении покинуть российский рынок в марте 2022 года на фоне начавшей спецоперации на Украине. Производитель прекратил инвестиции и экспорт в РФ, убрал свою рекламу, а также прекратил выпуск пенного напитка под своим флагманским брендом Carlsberg.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», реализация слабоалкогольной продукции в России с начала года выросла на 23%. При этом, по данным Росалкогольрегулирования, продажи водки снизились почти на 10%.
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