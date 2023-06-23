Carlsberg Group нашла покупателя для «Балтики»

Carlsberg Group заключила договор п о продаже российского бизнеса в виде пивоваренной компании «Балтика». Об этом говорится в официальном сообщении датской пивоваренной корпорации.

Там констатировали сложность процесса отделения бизнеса в РФ от остальной части группы. Процедура состояла из почти 150 рабочих потоков по бизнес-функциям, а также инвестициям в оборудование для пивоварен, IT-инфраструктуру на рынках за пределами России. Вложения превысили 150 миллионов датских крон.

При этом сроки завершения сделки до сих пор невозможно точно обозначить, поскольку ещё предстоит пройти стадию одобрения со стороны правительства РФ и регулирующих органов. Новый инвестор российского актива не называется.