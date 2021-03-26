«Автоваз» объявил о возобновлении производства автомобилей Lada в Казахстане

Российский «Автоваз» и ГК «Аллюр» подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому в Казахстане возобновилось локальное производство автомобилей Lada, сообщает пресс-служба российского автопроизводителя.

По словам президента «Автоваза» Ива Каракатзаниса, договор был подготовлен в кратчайшие сроки, благодаря чему на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае стартовал выпуск внедорожника Lada Niva Travel.

«В ближайшие месяцы на костанайском заводе начнут выпускаться и другие модели Lada», - добавил Каракатзанис.

Производство автомобилей Lada на заводе «Азия Авто» в Казахстане было приостановлено в ноябре 2020 года, так как местные власти расторгли с предприятием соглашение о промсборке.

Владеющая 68-процентной долей «Автоваза» французская компания Renault объявила, что чистый убыток российского автопроизводителя в 2020 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 196 миллионов евро.

