Жителям Владивостока предложат новое жильё бизнес-класса

Строительство на Дальнем Востоке развивается более активными темпами, чем в целом по стране, рассказал генеральный директор ФСК Регион Алексей Алмазов.

В связи с этим компания активно предлагает региону новые проекты. Так, в самом центре Владивостока построят новый ЖК бизнес-класса.

Для этой цели компания приобрела земельный участок размером более 2 га, на котором появится многофункциональный жилой комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров. Жителям будет доступно также концептуальное общественное пространство.

«Убежден, что новый комплекс станет местом силы для жителей, тем пространством, где они всегда смогут отдохнуть, восполнить энергию и ощутить себя в полной безопасности», - отметил Алмазов.

Новый комплекс станет вторым для компании в регионе.

