Жилой комплекс по реновации сдадут в Северном Тушине в 2024 году

Сразу четыре жилых корпуса будут введены в строй в столичном районе Северное Тушино в 2024 году в рамках программы реновации старого жилья. Завершение строительства объектов анонсировал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Строительство ведётся на месте снесённых пятиэтажных домов на улице Героев Панфиловцев. Местные жители уже переехали в новые квартиры по программе реновации. Как уточнил Загрутдинов, сейчас возводятся монолитные конструкции надземной части корпусов.

Все четыре здания будут состоять из нескольких секций разной этажности с подземными автомобильными стоянками. На фасадах будут установлены корзины для кондиционеров. В общей сложности здесь будет 719 квартир с уже готовой улучшенной отделкой, 13 из них специально оборудуют для маломобильных граждан.

Вестибюли жилой части домов будут приспособлены под размещение колясочных, рабочих кладовых. Грузопассажирские лифты оснастят визуальными и тактильными средствами информации. Предусмотрены другие особенности конструкции и отделки для удобства разных групп жильцов.

Придомовая территория будет благоустроена, там также появятся зелёные насаждения, газоны и клумбы с цветами. Традиционно в непосредственной близи от домов установят детскую и спортивную площадки, а также оборудуют локацию для отдыха взрослых.

