Жилой дом по программе реновации построят на востоке Москвы в 2025 году
Строители приступили к возведению нового жилого дома в рамках программы реновации в районе Гольяново (ВАО). Здание расположится по адресу: улица Байкальская, владение 28. Сейчас работы находятся на стадии подготовительного периода, строительство дома завершится в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Три корпуса нового дома объединит подземная парковка. Их фасады будут выполнены из зеленого керамогранита и светлых фиброцементных панелей.
Проектом в здании предусмотрена 721 квартира (из них 206 однокомнатных, 356 двухкомнатных и 159 трехкомнатных). Одиннадцать жилых помещений приспособят для маломобильных жильцов — расширят дверные проемы и коридоры, а также установят специальную сантехнику. В каждой из квартир строители выполнят улучшенную отделку, полностью соответствующую стандартам реновации.
В вестибюле жилой части будут находиться почтовые ящики, а также комнаты для уборочного инвентаря, велосипедов и колясок. Для удобства жильцов также установят лифты грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг.
Вход в дом, пол вестибюля и лифтовый холл будут находиться на уровне поверхности земли, что создаст дополнительные удобства для людей с детскими колясками и инвалидов, а плитка с шероховатой поверхностью защитит от скольжения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 311 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 663 / сут.
- Минобороны: Российская авиация сбила украинский Су-27 в ДНР
- В «Альфа-банке» подтвердили подготовку сделки по смене акционеров
- В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,9
- Песков: в Кремле негативно восприняли запрет на въезд в Армению Симонян и Габрелянова
- Папа римский увидел в конфликте на Украине столкновение имперских интересов
- Песков призвал не преувеличивать количество уехавших россиян
- «Они сами». Песков отрицает причастность России к закону об иноагентах в Грузии
- Песков: На Украине есть ручейки трезвого мышления
- Причастных к избиению собаки у станции «Москва-3» отстранили от работы
- СМИ: ЧВК «Вагнер» зашла на территорию завода «АЗОМ» в Артемовске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru