Жилой дом по программе реновации построят на востоке Москвы в 2025 году

Строители приступили к возведению нового жилого дома в рамках программы реновации в районе Гольяново (ВАО). Здание расположится по адресу: улица Байкальская, владение 28. Сейчас работы находятся на стадии подготовительного периода, строительство дома завершится в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.



Три корпуса нового дома объединит подземная парковка. Их фасады будут выполнены из зеленого керамогранита и светлых фиброцементных панелей.



Проектом в здании предусмотрена 721 квартира (из них 206 однокомнатных, 356 двухкомнатных и 159 трехкомнатных). Одиннадцать жилых помещений приспособят для маломобильных жильцов — расширят дверные проемы и коридоры, а также установят специальную сантехнику. В каждой из квартир строители выполнят улучшенную отделку, полностью соответствующую стандартам реновации.



В вестибюле жилой части будут находиться почтовые ящики, а также комнаты для уборочного инвентаря, велосипедов и колясок. Для удобства жильцов также установят лифты грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг.



Вход в дом, пол вестибюля и лифтовый холл будут находиться на уровне поверхности земли, что создаст дополнительные удобства для людей с детскими колясками и инвалидов, а плитка с шероховатой поверхностью защитит от скольжения.

