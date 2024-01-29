Здание ЗАГСа в районе Митино готово на 75%

Новый ЗАГС в районе Митино выполнен на 75%, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Возведение монолитных железобетонных конструкций выполнено на 75%, производятся работы по устройству внутренних стен и перегородок», - сказал Загрутдинов.

Здание возводится на улице Дубравная, владение 50/1. Его площадь составит 2800 квадратных метров.

Во дворце будут зоны торжественной регистрации брака, залы ожиданий и для фотосессий. Территория вокруг ЗАГСа будет благоустроена.

