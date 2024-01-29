Здание ЗАГСа в районе Митино готово на 75%
29 января 202414:08
Новый ЗАГС в районе Митино выполнен на 75%, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Возведение монолитных железобетонных конструкций выполнено на 75%, производятся работы по устройству внутренних стен и перегородок», - сказал Загрутдинов.
Здание возводится на улице Дубравная, владение 50/1. Его площадь составит 2800 квадратных метров.
Во дворце будут зоны торжественной регистрации брака, залы ожиданий и для фотосессий. Территория вокруг ЗАГСа будет благоустроена.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru