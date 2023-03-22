Здание под спорткомплекс выставили на аукцион в Москве
На юго-западе Москвы на открытый аукцион по аренде выставлено здание под открытие спортивного комплекса. Объект находится рядом со станцией метро «Ясенево». Как сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, площадь здания превышает тысячу квадратных метров. Договор с победителем торгов заключат на 25 лет. Перечень спортивных услуг арендатор сможет определить самостоятельно. Заявочная кампания по объекту завершится 17 апреля, торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг» 25 апреля
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru