Здание бизнес-центра в Москве освобождено от незаконной пристройки

Госинспекция по недвижимости пресекла самовольную реконструкцию здания на востоке столицы. Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

По его словам, к одному из помещений здания бизнес-центра по адресу: Медовый переулок, владение 5, строение 1 на уровне цокольного этажа была возведена пристройка площадью 38 квадратных метров, которая использовалась как вспомогательное помещение.

«Специалисты ведомства установили, что земельный участок под строительство не предоставлялся, разрешение на возведение пристройки и акт ввода в эксплуатацию не оформлялись. Объект не состоял на государственном кадастровом и техническом учетах, право собственности на него не зарегистрировано», – уточнил Бобров.

В настоящее время все нарушения устранены собственником бизнес-центра самостоятельно, незаконная пристройка демонтирована.

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