Завершилось остекление надземного перехода между корпусами больницы им. Н.В. Склифосовского

Строительство скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой для НИИ СП им. Склифосовского завершено на 86%. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, закончилось остекление надземного перехода между корпусами, на финишной прямой - работы по устройству навесного вентилируемого фасада.

«Ввод в эксплуатацию планируется уже в этом году», - отметил глава департамента.

Он также рассказал, что в настоящее время продолжаются работы по чистовой отделке помещений, комплексному благоустройству территории, началась поставка технологического оборудования, мебели и инвентаря.

В новом комплексе будет 6 разнопрофильных операционных, в том числе гибридная нейрохирургическая с МРТ и ангиографическая с передвижным КТ.

Как подчеркнул Загрутдинов, комфортные условия предусмотрены не только для пациентов, но и для посетителей. В новом корпусе предусмотрены просторные зоны для ожидания результатов различных обследований.

Для пребывания родственников пациентов создадут комфортные условия: просторные зоны ожидания, помещения для бесед с врачами, а также круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

