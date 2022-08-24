Завершилось остекление надземного перехода между корпусами больницы им. Н.В. Склифосовского
Строительство скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой для НИИ СП им. Склифосовского завершено на 86%. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, закончилось остекление надземного перехода между корпусами, на финишной прямой - работы по устройству навесного вентилируемого фасада.
«Ввод в эксплуатацию планируется уже в этом году», - отметил глава департамента.
Он также рассказал, что в настоящее время продолжаются работы по чистовой отделке помещений, комплексному благоустройству территории, началась поставка технологического оборудования, мебели и инвентаря.
В новом комплексе будет 6 разнопрофильных операционных, в том числе гибридная нейрохирургическая с МРТ и ангиографическая с передвижным КТ.
Как подчеркнул Загрутдинов, комфортные условия предусмотрены не только для пациентов, но и для посетителей. В новом корпусе предусмотрены просторные зоны для ожидания результатов различных обследований.
Для пребывания родственников пациентов создадут комфортные условия: просторные зоны ожидания, помещения для бесед с врачами, а также круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.
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