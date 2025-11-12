Застройщики оценили спрос на жилье премиум-класса на северо-западе Москвы

Северо-запад столицы по праву считается одним из наиболее престижных и привлекательных для жизни округов Москвы. Он обладает развитой социальной и коммерческой инфраструктурой, отличается благоприятной экологической обстановкой. Кроме того, здесь можно приобрести жилье на любой вкус и бюджет. На первичном рынке представлены новостройки в районах Щукино, Хорошево-Мневники и Покровское-Стрешнево.

В Покровском-Стрешневе на участке 65 га возводится жилой район ÁLIA, проект реализуется поэтапно. В новой, четвертой очереди объединены решения бизнес- и премиум-класса. С января по октябрь 2025 года здесь было продано 395 лотов суммарной площадью почти 20 тысяч квадратных метров.

Наибольший по площади лот — двухкомнатный таунхаус площадью 187,3 квадратных метров. Однако чаще всего покупатели выбирали одно- и двухкомнатные квартиры.

Продажи в двух башнях премиум-класса на первой береговой линии Москвы-реки начались в апреле 2025 года. На данный момент продано 70 лотов суммарной площадью 3,3 тысячи «квадратов».

Больше половины покупателей приобретали жилье в ипотеку, каждый четвертый собственник — в рассрочку, каждый пятый — внося стопроцентную предоплату.

