Запущена госуслуга Москомархитектуры по изменению архитектуры зданий
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы предложил новую государственную услугу по согласованию проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений, сооружений. Обратиться за согласованием, а также заключением об уже выполненных работах можно онлайн на сайте мэра Москвы.
«Согласования необходимы для законного изменения внешнего облика нежилых зданий, а также их частей» — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее мнению, изменения пойдут на пользу городу.
Требования по согласованию изменений распространяются на постройки в пределах внешних границ Садового кольца, а также ключевых магистралях города в Таганском и Краснопресненском районе, районе Нового Арбата, Ленинского проспекта, Краснопресненского района, районе шоссе Энтузиастов, Волоколамского шоссе и других.
Проекты уже сделанных изменений не нужно согласовывать, достаточно предоставить заключение о ранее выполненных работах. Для зданий внутри Садового кольца потребуется сделать это до 1 октября 2023 года. Другим зданиям, расположенным вдоль магистралей, - до 1 января 2026 года.
Услуга предоставляется бесплатно.
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