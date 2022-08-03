Запущена госуслуга Москомархитектуры по изменению архитектуры зданий

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы предложил новую государственную услугу по согласованию проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений, сооружений. Обратиться за согласованием, а также заключением об уже выполненных работах можно онлайн на сайте мэра Москвы.

«Согласования необходимы для законного изменения внешнего облика нежилых зданий, а также их частей» — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее мнению, изменения пойдут на пользу городу.