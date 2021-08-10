Заммэра Бочкарёв: 300 домов расселяются по программе реновации в Москве

Общее количество домов, которые будут расселены по программе реновации, достигло трехсот. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, 56 из них уже демонтированы.

«Сейчас на этапах проектирования и строительства находятся более 300 объектов с градостроительным потенциалом 5,3 миллиона квадратных метров. Программа идет во всех административных округах города и в целом уже можно говорить о созданном заделе для ускорения хода ее реализации», – отметил заммэра.

Ещё 36 домов сдано по программе реновации в Москве с начала года

Бочкарёв сообщил, что на данный момент в эксплуатацию сдано 135 домов, в большинство из них уже заселяются москвичами.

После сноса устаревших пятиэтажек площадки под ними включаются в Адресный перечень «стартовых» территорий, рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. По его словам, на месте снесенных 56 домов на следующих этапах реновации появилась возможность строительства 33,3 тысяч квадратных метров недвижимости.

Программа реновации стартовала в Москве в 2017 году. Она коснется порядка 1 миллиона москвичей. Расселить планируется более 5 тысяч домов.

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ФОТО: Строительный комплекс Москвы
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