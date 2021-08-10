Заммэра Бочкарёв: 300 домов расселяются по программе реновации в Москве

Общее количество домов, которые будут расселены по программе реновации, достигло трехсот. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, 56 из них уже демонтированы.

«Сейчас на этапах проектирования и строительства находятся более 300 объектов с градостроительным потенциалом 5,3 миллиона квадратных метров. Программа идет во всех административных округах города и в целом уже можно говорить о созданном заделе для ускорения хода ее реализации», – отметил заммэра.