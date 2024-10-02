Загрутдинов: ЖК «Терлецкий парк» в Перово введут в эксплуатацию в четвертом квартале
В рамках завершения строительства проблемного жилого комплекса «Терлецкий парк» в московском районе Перово начался монтаж кровельного вентиляционного оборудования в корпусе № 2, сообщил генподрядчик, АО «МСУ-1».
Как отметил руководитель столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов, ввод объекта планируется в четвертом квартале этого года.
«Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2024 года», – сказал Загрутдинов.
Он уточнил, что общая площадь ЖК «Терлецкий парк» составляет 153 тысячи кв. м., в нем будет более 1300 квартир.
По данным генподрядчика, на всех блоках второго корпуса этого жилого комплекса идут фасадные работы, продолжается отделка подземного паркинга и другие работы. Первый корпус сдается управляющей компании, в работах задействованы более 1100 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее принял решение о завершении строительства проблемного объекта за счет средств, выделенных из городского бюджета.
По словам Загрутдинова, сейчас достраивается семь проблемных объектов, квартиры в которых ждут порядка 3,3 тысяч дольщиков.
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