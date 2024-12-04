Загрутдинов: В проблемном ЖК «Воскресенское» смонтировали радиаторы

Во втором корпусе проблемного ЖК «Воскресенское» строители завершили монтаж радиаторов, отопление запустили по временной схеме.



Сейчас специалисты устанавливают световые приямки и гидроизоляцию, а также металлические козырьки. Продолжается устройство лестничных маршей, газопровода.

В первом корпусе ЖК строители завершили монтаж стояков отопления, в местах общего пользования прокладывают кабельные линии, выполняют гидроизоляцию цоколя и входных групп. Работы также продолжаются в третьем и четвертом корпусах.



На стройплощадке работает 151 человек, а деятельность подрядчиков контролирует Московский Фонд защиты прав дольщиков, подведомственный Департаменту гражданского строительства Москвы.



«Жилой комплекс «Воскресенское» общей площадью около 65 тысяч квадратных метров расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО. В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», – уточнил руководитель Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.



Возведение ЖК «Воскресенское» началось в 2005 году, однако застройщик ЗАО «ТСК «Евро-Старт» в 2014 году был признан банкротом. По решению мэра Москвы Сергея Собянина достраивается объект за счет средств городского бюджета.

