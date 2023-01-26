Загрутдинов: В Москве за три года по программе реновации в новые квартиры въедут более 250 тысяч человек

К концу 2025 года по программе реновации в новые квартиры будет переселено более четверти миллиона жителей. Об этом заявил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В этом году планируем построить 1,2 миллиона кв. метров жилой площади, в 2024 году - 1,9 миллиона кв. метров жилой площади. А начиная с 2025- года будем возводить более чем по 2 миллиона в год», - уточнил глава департамента.

Он также рассказал, что для того, чтобы все эти показатели выполнить, на сегодняшний день сформирован большой задел, в работе находится порядка 400 домов – это 7 млн квадратных метров, из них в строительстве 2,5 млн кв. метров, в проектировании – еще 4,5 млн кв. метров.

Загрутдинов отметил, что в реализации программы активно используются и новые механизмы, например, «Закон о комплексном развитии территорий», в соответствии с которым приняты решения по 7 проектам для программы реновации.

По его словам, достигнуть масштабов строительства позволяет и принцип квартальной застройки, позволяющий реализовывать одновременно большие объемы строительства на свободных территориях, например, в районе Измайлово на Сиреневом бульваре, 4 (бывшая территория Черкизовского рынка) и в районе Гольяново на Амурской ул., вл. 1. Здесь предусмотрено строительство более 200 тысяч кв. метров жилой площади – это более 5 тысяч квартир.

