Загрутдинов: Проблемный ЖК «Терлецкий парк» подключили ко всем инженерным системам
6 декабря 202412:22
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru