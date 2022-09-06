Загрутдинов: Переход документооборота в цифровой вид ускорил согласование документации в четыре раза

Благодаря переходу документооборота в цифровой вид значительно увеличилась производительность труда — в четыре раза ускорилось согласование документации, возросла оборачиваемость денежных средств подрядчиков и значительно улучшилось качество документации за счет автоматических проверок. Об этом сообщил во вторник, 6 сентября, в ходе конференции «Цифровые решения в строительстве. Практики применения и их преимущества» руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Переход в электронный документооборот даёт возможность с помощью проверки в цифровом виде и подписания с использованием электронно-цифровой подписи координировать работу всех участников строительства.

Спикер подчеркнул: цифровые сервисы — разработка российских компаний. По словам Загрутдинова, Москва стала первым городом в мире, реализовавшим задачу тотального перехода к взаимодействию всех участников инвестиционно-строительного цикла в цифровом виде.

Департамент строительства города Москвы сообщает, что на более чем 350 объектах, на которых были внедрены сервисы, трудятся более 1500 юридических лиц и более 9000 пользователей.

