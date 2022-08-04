Загрутдинов: Начались работы по обустройству тротуара между тремя корпусами ИКБ № 1
Начались работы по укладке тротуарной плитки между Северным, Центральным и Южным корпусами инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1 на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Также, по его словам, началась установка фонарей вдоль Южного корпуса.
«Готовность комплекса – 76%. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - отметил Загрутдинов.
На месте прежних морально и физически устаревших зданий возводится новый лечебный блок. В клинике оборудуют одноместные мельцеровские боксы. Их использование — стандарт современных инфекционных клиник. Такие специальные палаты позволяют полностью изолировать распространителя инфекционной болезни.
Три отдельно стоящих корпуса нового комплекса больницы будут переменной этажности. Их соединят крытые переходы на уровне второго этажа. Благодаря этому пациенты и врачи смогут перемещаться по больнице, не выходя на улицу.
Комплекс оснастят новейшей медицинской техникой. Это позволит проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний, не прибегая к транспортировке пациентов в другие стационары.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 126 / сут.
Умерли
383 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 752 / сут.
- Вирусолог: На пике новой волны ожидается до 50 тысяч случаев COVID-19 в сутки
- Лавров указал на бесперспективность попыток США распространять свое доминирование
- В Google назвали причину удаления YоuТubе-канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова
- В Канаде заявили, что транзит газа через Украину не заменит для ФРГ «Северный поток»
- В NASA рассчитывают на продолжение программы перекрестных полетов к МКС после 2024 года
- Посол ЛНР: Союзные силы зашли в Артемовск
- Власти Японии призвали Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в «Сахалине-2»
- Российское посольство обвинило США в «охоте» на выезжающих за границу россиян
- СМИ: между Зеленским и мэрами крупных городов произошел раскол
- СМИ: российские военные обезвредили в Херсоне ячейку диверсантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru