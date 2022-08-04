Загрутдинов: Начались работы по обустройству тротуара между тремя корпусами ИКБ № 1

Начались работы по укладке тротуарной плитки между Северным, Центральным и Южным корпусами инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1 на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Также, по его словам, началась установка фонарей вдоль Южного корпуса.

«Готовность комплекса – 76%. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - отметил Загрутдинов.

На месте прежних морально и физически устаревших зданий возводится новый лечебный блок. В клинике оборудуют одноместные мельцеровские боксы. Их использование — стандарт современных инфекционных клиник. Такие специальные палаты позволяют полностью изолировать распространителя инфекционной болезни.

Три отдельно стоящих корпуса нового комплекса больницы будут переменной этажности. Их соединят крытые переходы на уровне второго этажа. Благодаря этому пациенты и врачи смогут перемещаться по больнице, не выходя на улицу.

Комплекс оснастят новейшей медицинской техникой. Это позволит проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний, не прибегая к транспортировке пациентов в другие стационары.

