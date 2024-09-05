Греф предсказал падение выдачи ипотеки по итогам 2024 года

Выступая на Восточном экономическом форуме он также уточнил, что итоговые объёмы всё же будут «чуть выше, чем выдачи в 2021 году», то есть до введения «массивных стимулирующих мер».

Также Греф выразил мнение, что на стабилизацию ситуации на ипотечном рынке уйдёт полтора-два года.

«Постепенно мы выйдем на нормализованные выдачи, которые соответствуют уровню 2021 года, что является нормальным», - заключил он.

Ранее Греф заявил, что ещё рано утверждать о прохождении пика инфляции, также преждевременно говорить о снижении ключевой ставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».