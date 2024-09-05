Греф предсказал падение выдачи ипотеки по итогам 2024 года
Количество выданных ипотечных кредитов по итогам текущего года упадет примерно на 40% по сравнению с 2023 годом. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф.
Выступая на Восточном экономическом форуме он также уточнил, что итоговые объёмы всё же будут «чуть выше, чем выдачи в 2021 году», то есть до введения «массивных стимулирующих мер».
Также Греф выразил мнение, что на стабилизацию ситуации на ипотечном рынке уйдёт полтора-два года.
«Постепенно мы выйдем на нормализованные выдачи, которые соответствуют уровню 2021 года, что является нормальным», - заключил он.
Ранее Греф заявил, что ещё рано утверждать о прохождении пика инфляции, также преждевременно говорить о снижении ключевой ставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Австрия заявила о намерении стать площадкой для переговоров по Украине
- Новым главой МИД Украины назначен Андрей Сибига
- Певица Zivert заявила о возобновлении концертной деятельности
- В Госдуме рассказали, как мошенники обманывают школьников в сети
- Россиянам рассказали о росте зарплат на 4% в 2025 году
- Житель Севастополя получил 16 лет колонии за госизмену
- 74-летняя Сигурни Уивер будет сниматься в «Аватаре 4» и «Аватаре 5»
- МВД сообщило о двукратном росте оформленных загранпаспортов с биометрией
- Суд в Санкт-Петербурге наказал владельца упавшего в Мойку автобуса
- Военкор Хайруллин потребовал извинений от Алаудинова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru