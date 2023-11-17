СМИ: ставку льготной ипотеки хотят дифференцировать по регионам
Центробанк России поддержал идею депутатов Госдумы разработать льготную ипотеку с дифференцированной ставкой, сообщают «Ведомости».
Как ожидается, она будет привязана к уровню дохода в том или ином регионе, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Как заявил председатель Думы Вячеслав Володин, предложение депутатов связано с тем, что «это хорошо скажется на развитии самих регионов». По его словам, такая программа позволит развивать строительство в небольших населенных пунктов, а у граждан пропадет необходимость переезжать.
Ранее Минфин опроверг повышение ставок по льготной ипотеке на 2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: ставку льготной ипотеки хотят дифференцировать по регионам
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru