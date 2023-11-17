СМИ: ставку льготной ипотеки хотят дифференцировать по регионам

Как ожидается, она будет привязана к уровню дохода в том или ином регионе, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Как заявил председатель Думы Вячеслав Володин, предложение депутатов связано с тем, что «это хорошо скажется на развитии самих регионов». По его словам, такая программа позволит развивать строительство в небольших населенных пунктов, а у граждан пропадет необходимость переезжать.

Ранее Минфин опроверг повышение ставок по льготной ипотеке на 2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



